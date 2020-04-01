Ponylike.ru

«Мандалорец»: режиссер 2 сезона Роберт Родригес делится селфи с Малышом Йодой
Режиссер второго сезона сериала «Мандалорец» Роберт Родригес дразнит нас селфи с Малышом Йодой. Посмотрите, какая милота!
Режиссер второго сезона сериала «Мандалорец» Роберт Родригес дразнит нас селфи с Малышом Йодой. Посмотрите, какая милота!
В честь Дня «Звездных войн» звезда сериала Агенты «Щ.И.Т.» Минг-На Вен поделилась фото своего костюма Феннек Шанд из «Мандалорца».
Актер Дэвид Харбор говорит, что в 4 сезоне сериала «Очень странные дела» будет раскрыта предыстория его персонажа – шерифа Джима Хоппера.
Совершенно точно можно сказать, что 6 сезон сериала «Острые козырьки» точно будет. И даже раньше, чем вы могли бы ожидать. Дата выхода и подробности здесь.
Завершился третий сезон сериала «Детство Шелдона» и теперь мы с нетерпением ждем, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже.
После просмотра первого сезона сериала «Ведьмак» нам стало любопытно кто же такая Аня Чалотра. Вот 10 фактов о ней, которые вы скорее всего не знали.
Сериал «Касл-Рок» основан на произведениях Стивена Кинга, но первые два сезона лишь только едва коснулись их поверхности.
В 2008 году Marvel запустила киновселенную MCU, но почему именно «Железный человек» стал первым фильмом?
Будет ли продолжение комедийного детектива «Достать ножи»? Да! Вот все что известно о второй части этого фильма от режиссера Райана Джонсона.
Тест на знание самого первого сезона сериала «Очень странные дела». 10 простых вопросов. А вы помните, что было в первом сезоне?